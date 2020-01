Miniatuurkunst van Tiny Art Shows

Kunstdocent McKay Lenker Bayer bedacht Tiny Art Shows: miniatuurkunst op plinthoogte of op de vloer. In Amerika kun je zo’n kleine ­verrassing opmerken in een bibliotheek, koffietentje of op straat.

Tipsy zul je niet worden tijdens de opening van een Tiny Art Show, want je krijgt alleen piepkleine drankjes en hapjes geserveerd. Het maakt de ervaring extra speciaal en onderstreept het oog voor detail van McKay Lenker Bayer uit Utah, die de Tiny Art Shows bedacht. Het opvallendst aan haar exposities is misschien wel dat de kunst niet alleen een miniatuurformaat heeft, maar bovendien op plinthoogte hangt of op de vloer staat. “De charme van een Tiny Art Show is dat-ie is bedoeld om in zijn eigen kleine wereld te bestaan,” ­vertelt ze. “Alles is op schaal – de kunstlabels, de showtitel, de verlichting – dus de hele opstelling moet dicht bij de grond zijn.”

Kleine kunst, grote droom

“Het idee ontstond toen ik kunstcolleges volgde op de universiteit. We kregen de opdracht om ons werk in het openbaar te exposeren en dat maakte me behoorlijk nerveus. Omdat ik een aantal piepkleine schilderijen had geschilderd, suggereerde een vriend om ze hun eigen miniatuurtentoonstelling te geven. Dat deed ik. Ik hing alles heel laag op, met bijpassende kleine tekstbordjes, één lamp en een paar vergrootglazen erbij. Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast mensen reageerden als ze de schilderijtjes opmerkten.

Een paar jaar later besloot ik er een project van te maken. Het leek me leuk om elke expositie te laten samenstellen door een andere lokale kunstenaar op een unieke plek. Mede dankzij de steun die ik kreeg vanuit de lokale gemeenschap in mijn thuisstad Provo, en zeker ook via Instagram, is het gelukt. Maar ik doe dit nog steeds naast mijn werk als kunstdocent op een middelbare school. Het is mijn droom om ooit fulltime Tiny Art Shows te organiseren en de wereld rond te ­reizen om overal kleine kunst achter te laten, in plaats van alleen in ­Amerika.”

Bekijk hier de Instagram van de Tiny Art Shows.

Lees het volledige verhaal in Flow 1.

Tekst Chris Muyres Fotografie McKay Lenker Bayer (openingsbeeld), Drea Ferreira Donaldson