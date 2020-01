Paula Smith is community builer

Paula Smith woont in een community van 120 statushouders en 120 studenten op het Amsterdam Science Park. Ze vertelt erover in Flow 1.

Wat ben je aan het doen?

“Ik woon in een fijn containerhuis, in een blok met zestig anderen die overal vandaan komen: Irak, China, Nigeria, Nederland. Toen we hier ruim een jaar geleden kwamen, was de gemeenschappelijke ruimte nog een bouwval. Sommige bewoners die net in Nederland waren aangekomen, hadden geen idee hoe wifi of een fornuis werkten, er ontstonden ook af en toe brandjes. Het begin was dus uitdagend. Maar als ik nu thuiskom, zie ik Afghanen voetballen met Ethiopiërs, is de groencommissie druk met planten, hangen mensen kletsend in hangmatten of leren Nederlands in het taalcafé. Dit is mijn ideaal van een multiculturele samenleving, in het klein.”

Waarom ben je hier gaan wonen?

“Ik groeide op in Rotterdam, op de hoek van de Kruiskade, waar we zo ongeveer de enige Nederlanders waren. Nou ja, ik ben half Turks-Koerdisch, maar ik ken mijn vader niet. Wel ben ik altijd nieuwsgierig geweest naar andere culturen en wist ik al jong dat ik iets sociaals wilde doen. Dat komt terug in mijn werk, en nu ook in mijn woonplek, waar ik me heb aangemeld als community builder.”

Wat doe je als community builder?

“Mensen verbinden. In het begin dacht ik: hoe zorg ik ervoor dat iedereen graag in de gezamenlijke ruimte komt? Een ­lekkere muntthee of ijsthee serveren, helpt al. De bewoners zijn zelf met het initiatief gekomen om samen te koken. Laatst hebben we dansles gekregen van de Eritrese bewoners. Dat is het mooist, als dingen organisch ontstaan. Elkaars gezicht herkennen is genoeg reden om eens een praatje te maken. Wat ik niet doe, is problemen zoals trauma’s opvangen. Daarvoor schakel ik de sociale instantie in waarmee we samenwerken.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker