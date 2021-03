Plaatjes kijken met Marjolijn: Coincidences at Museums

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: Coincidences at Museums.

Mensen lijken soms op de kunstwerken die ze op dat moment bekijken in een museum. Een outfit matcht met die in het schilderij, een kapsel heeft precies dezelfde textuur als de boom op het doek waar de persoon naar kijkt, een houding van de bezoeker past perfect bij die van een getekend karakter. Fotograaf Stefan Draschan speurde in de musea van Europa naar deze toevalligheden en legde ze vast.

Hij begon in 2015 met de serie als deelname aan een fotowedstrijd, inmiddels is zijn werk wereldwijd bekend. Hij heeft tientallen exposities gehad, en nu is zijn meest recente serie foto’s gebundeld in een boek: Coincidences at museums.