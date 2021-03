Plaatjes kijken met Marjolijn: Accidentally Wes Anderson

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: Accidentally Wes Anderson.

Wat begon als een idee ontstaan in een klein appartement in Brooklyn, New York, is uitgegroeid tot een wereldwijde community. Het Instagramaccount @accidentallywesanderson viert de schoonheid van het beeld en de details daarin verwerkt. Samen met een grote groep van meer dan één miljoen liefhebbers zoeken Wally en Amanda naar de meest interessante plekken op aarde en de verhalen erachter.

De missie van Wally en Amanda? Een dagelijkse dosis verwondering bieden, en andere mensen inspireren om ook avontuurlijk en nieuwsgierig te blijven. We zien verschillende onderwerpen terugkomen in de beelden op Instagram. Facades van gebouwen, bijzondere interieurs, architectonische toevalligheden en vooral de mooiste kleurencontrasten.

Geïnspireerd door Wes Anderson

De plaatjes zijn zo mooi, dat ze niet zouden misstaan in een boek. Zo dachten ze er bij @accidentallywesanderson ook over, want inmiddels is er een verschenen. Wat regisseur Wes Anderson met alles te maken heeft? Niet zoveel. Maar zijn filmstijl is wel de inspiratie achter het Instagramaccount én het boek.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Accidentally Wes Anderson