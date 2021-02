Plaatjes kijken met Marjolijn: afgeluisterde gesprekken

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: @sonder_articles print afgeluisterde gesprekken op kleding van vreemden.

Kunstenaar Megan Constance Altieri wil met haar werk overbrengen dat iedere vreemde die we tegenkomen, een net zo levendig en complex leven heeft als jij en ik. Zinnen die ze overhoort, drukt ze af op tweedehands kleding, zoals t-shirts, truien, jassen en jackets. Klik je op een product in de webshop, dan vind je vaak ook het hele verhaal achter de quote die je op het kledingstuk vindt.

Zo vinden we een trui met de tekst ‘Have you noticed everyone is rollerskating again’ en een shirt met de quote ‘Everything always goes towards the sun’. Je vindt in haar webshop ook kaarten die je op kunt hangen of versturen en er is ook een boek: Sonder – The Art of Empathy through Eavesdropping.

Benieuwd naar het werk van Megan Constance Altieri (en de afgeluisterde gesprekken)? Bekijk dan eens haar Instagrampagina of website.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie @sonder_articles