Plaatjes kijken met Marjolijn: de vazen van Bonnie Hislop

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de kleurrijke vazen van Bonnie Hislop.

“Opbeurende troosttrofeeën die je doen glimlachen,” noemt Marjolijn de vazen van Bonnie Hislop. De kunstenaar uit Australië maakt verschillend en kleurrijk keramiek met de hand. Haar stijl heeft iets weg van pop-surrealistisch en vooral haar kosmische-regenboog-kat-mokken zijn in trek.

Op haar website is goed te zien hoe haar stijl in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Van de katten-mokken in 2014 naar de kleurrijke vazen met vaak een sarcastische of humoristische quote erop in 2019. In haar online shop vind je niet alleen deze vazen, maar ook broches met de tekst ‘Better luck next year’ en oorbellen in de vorm van vazen.

Benieuwd naar het werk van Bonnie? Bekijk dan eens haar website of Instagrampagina.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Bonnie Hislop