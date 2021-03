Plaatjes kijken met Marjolijn: katten in lijstjes

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: katten in lijstjes.

Het is een ding, kattengezichtjes van vilt in lijstjes. We zien het bij @satosatoyoumouclub en kunnen er niets aan doen: we willen die zachte kattenwangen aanraken. In een interview met Bored Panda vertelt de maker Fujita over haar werk. Zo legt ze uit dat ze al 14 jaar bezig is met de kunst van het vilten.

Ze heeft niet alleen een eigen DIY-pakket zodat anderen ook aan de slag kunnen gaan, ze schreef ook een boek over haar kunst. Hoe lang het duurt om zo’n kattengezichtje te maken? Ongeveer 2 tot 3 uur. Indrukwekkend!

Bekijk de vilten katten van Fujita op haar Instagramaccount.

Nog meer plaatjes kijken met Marjolijn.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie @satosatoyoumouclub