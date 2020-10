Rebecca verft textiel met natuurlijke materialen

Textielverver Rebecca Desnos ontdekte hoe schadelijk het gebruik van synthetische kleurstoffen zijn bij het verven van textiel. Ze heeft zichzelf geleerd hoe ze textiel kan verven met natuurlijke materialen, zoals planten, en vertelt erover in Flow 8.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben gespecialiseerd in het verven van textiel met plantaardige kleurstoffen en vezels. Daar schrijf ik ook over. Ik publiceer mijn eigen boeken en geef het tijdschrift Plants are magic uit. Planten zijn mijn passie, ze zijn de rode draad in alles wat ik doe. Momenteel ben ik aan het verven met Japanse indigoplanten, Persicaria tinctoria, die op mijn balkon groeien. Verder ben ik thuis bezig met opruimen en ontspullen, want ik wil graag zo eenvoudig mogelijk leven.”

Hoe ben je hiermee begonnen?

“Ik ben altijd creatief geweest. Ik maakte kleding, kaarten en sieraden en ik weefde met papier. Ook hield ik van tweedehandskleding vermaken en opknappen. Eerst gebruikte ik synthetische kleurstoffen bij het verven, maar toen ik het boek Killer clothes las, ontdekte ik meer over de schadelijke stoffen in textiel.

Daarna wilde ik leren hoe ik mijn kleding kon verven met planten. Ik kocht wat poeder met plantaardige kleurstoffen en volgde de instructies op van de leverancier. Experimenteren is de basis van hoe ik werk, dus zo heb ik het geleerd.”

Wat is zo leuk aan textielverven?

“Dat het eindresultaat elke keer een verrassing is. Dezelfde plant kan steeds een ander resultaat opleveren door minimale verschillen in de omstandigheden. Soms is de kleur echt een totale verrassing voor me. Het hele proces geeft me energie, ik word er gelukkig van. Avocadoverf is mijn favoriet, maar ik hou ook erg van verven met brandnetels. Het is spannend om kleuren te maken van planten die anderen bestempelen als onkruid.

Ik denk ook dat planten mensen op een bepaalde manier met elkaar kunnen verbinden en ik leg die verhalen graag vast in mijn boeken en tijdschrift. De kunstenaars en kruidenspecialisten met wie ik samenwerk, inspireren me en zetten me ook aan het denken, want ze gebruiken vaak net andere technieken of methoden.”

Wat motiveert je om hiermee bezig te zijn?

“Ik vind het uitdagend om te doen, het voelt niet als werk. Ik werk intuïtief en volg mijn interesses. Ik hou vooral van de vrijheid om mijn ideeën te onderzoeken en ze eventueel ook even te laten rusten. Zo krijgen ze de kans om te ontwikkelen.”

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Siobhan Watts