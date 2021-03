womenheroes: Rebecca Bradley’s illustraties van vrouwen

Van piloot Bessie Coleman tot modeontwerper Coco Chanel: ilustrator Rebecca Bradley eert ze in kleurige tekeningen.

“Ik had nog nooit beroemde mensen geschilderd of getekend,” vertelt de Britse Rebecca Bradley vanuit Baltimore. Ze woont sinds vijf jaar in deze Amerikaanse stad en geeft er les aan de kunstacademie. “Eerlijk gezegd was ik er ook een beetje huiverig voor. Het wordt zo snel cliché, zo’n beroemdheid, zeker als diegene al vaak is geportretteerd.”

Toch waagde Rebecca zich eraan: eerst voor een proefopdracht voor een kinderboek, daarna omdat het smaakte naar meer. “Ik deelde de illustraties op Instagram onder #womenheroes. Dat leverde zulke positieve reacties op dat ik besloot er meer te maken.”

Bewondering

Beeldhouwer Barbara Hepworth wilde ze per se tekenen, want haar kunstwerken vindt ze prachtig. Bij zangeres Nina Simone viel ze voor haar sterke karaktereigenschappen. En over kinderrechtenactivist Malala Yousafzai: “Op haar leeftijd had ik nooit kunnen doen wat zij nu doet.”

Eerst dacht Rebecca dat ze juist deze vrouwen koos vanwege hun passie voor kunst, muziek, cultuur of natuur. Maar gaandeweg merkte ze dat het meer was dan dat.

“Het zijn allemaal vastberaden vrouwen, die op hun eigen manier en in hun eigen tijd allerlei obstakels moesten overwinnen. Ze moesten ergens doorheen breken en dat lukte nog ook. Dat bewonder ik enorm. En daarom voelde ik ook een grote verantwoordelijkheid om ze goed te tekenen. Het moet allemaal wel kloppen. In die zin is dit project bijna een wiskundige uitdaging voor me. Dit zijn geen fantasietekeningen, maar mensen die echt geleefd hebben en iets voor de wereld hebben betekend. Of dat tot op de dag van vandaag nog steeds doen, zoals Malala en bioloog Jane Goodall.”

Nieuwe beelden

Inspiratie voor haar vrouwelijke helden haalde Rebecca van internet. Om te voorkomen dat het kopieën van foto’s werden, gebruikte ze verschillende afbeeldingen. “De tekeningen zijn dus meer collages van bestaande beelden. Ik tekende nooit zomaar wat na, verander altijd wel iets: een hand, de positie van het lichaam. De achtergrond paste ik aan of verzon ik zelf, want ik wilde graag iets laten zien van het leven van deze vrouwen en hun passies. Zo probeerde ik nieuwe beelden te creëren, gebaseerd op oude.”

