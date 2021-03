Sterre en Mark maken natuurbelevingsapps met eigen illustraties

Sterre en Mark wonen op een berg in Spanje, omringd door wilde natuur. Dat inspireerde hen om samen natuurbelevingsapps te maken en die zelf te illustreren. Zo kom je even tot rust in een andere omgeving, zonder dat je er zelf daadwerkelijk bent.

Wat kun je allemaal met jullie apps?

Ken je dat gevoel dat je hebt in de natuur? Dat je echt even tot rust komt en je hoofd leeg kunt maken, met het geluid van de wind en de vogels om je heen? Precies dat is de ervaring die we je met Wild Journey willen geven. Fijn als je zelf even niet het bos in kunt of als je in slaap wil vallen bijvoorbeeld.

Je kunt op de apps luisteren naar landschappen, nieuwe plekken ontdekken of een meerdaagse geleide meditatie met een thema volgen. En als je graag naar natuurgeluiden luistert voor het slapengaan, kun je met onze sleepscapes je eigen perfecte slaapmix samenstellen.

Wat is het verschil tussen de apps?

Onze eerste mindfulness app is Wildfulness. Hiermee kun je ontspannen en tot rust komen met bosgeluiden. Wildfulness 2 is het zelfde concept maar neemt je dieper mee het bos in. Heb je behoefte aan een tropische vibe, zon en zee? Dan is Sonus Island, ons tropische eiland, perfect voor je. Als laatste is Wild Journey onze meest uitgebreide app. Die heeft ook de mogelijkheid om te luisteren naar geleide meditaties, bevat mini mindful momentjes, meerdaagse experiences en specifieke slaaplandschappen.

Hoe onstaat zo’n idee?

Toen we zelf nog niet in de natuur woonden merkte ik dat ik steeds maar weer het bos opzocht, naar buiten ging voor inspiratie en om uit te waaien. Dat gevoel, die avonturen die ik daar beleefde, die wilde ik overbrengen, op een diepere manier dan alleen met mijn illustraties. Mijn man had al eerder apps gemaakt en we besloten onze krachten te bundelen.

En de inspiratie, komt die allemaal ‘van buiten’?

Precies: van de wilde natuur om ons heen. We delen onze berg met dassen, vossen, uilen en nog veel meer wilde dieren. ’s Ochtends zien we de zon opkomen vanachter de bergen en ’s nachts zijn er ontelbaar veel sterren in de lucht. Ook de reizen, die we zo graag maken, leiden tot nieuwe ideeën en bepaalde landschappen die je terugziet in onze apps.

Waar komt jullie liefde voor de natuur vandaan?

Ik ben altijd al gek op buiten geweest en tekende als klein kind al dieren. Het mooie van de natuur is; hoe meer tijd je erin doorbrengt, hoe meer je ziet en hoe mooier het wordt. Hier op onze berg in Spanje voelen we ons echt op onze plek en we zouden niet anders willen dan ons ‘outdoor leven’.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Op appgebied weten we zeker dat onze avonturen en belevenissen hier in Spanje zullen leiden tot nog meer variatie en uitbreidingen, omdat we daarmee het echte natuurgevoel over kunnen brengen. We hopen dat we nog meer mensen kunnen helpen te ontspannen en in slaap te vallen met onze natuur apps. Waar ze maar zijn en wanneer ze maar willen.

Tekst Rachel Vieth Beeld Wild Ventures