Tip: de anti-verveling lockdown puzzels

Voor als je wel een steuntje in de rug kunt gebruiken, mét humor. Een collectief van Nederlandse designers ontwierp deze komische anti-verveling puzzels.

Met het initiatief ‘Fix Shit Puzzles‘ hopen de designers dat steuntje in de rug te kunnen geven. En het is ook nog eens een fijne bezigheid om wat afleiding te hebben. Voor als Netflix inmiddels uitgespeeld is en de hond ook niet meer mee wil voor zijn dagelijkse rondjes. Op de designs van de puzzels lees je kreten als ‘geen moer te doen’ of ‘corona boring shit puzzle’.

Een lach op het gezicht

De eerste serie puzzels is ontwikkeld door Edy Palma (designer/typograaf), Pieter Borst (designer/lllustrator) en Arjan Mens (kunstenaar/art-director).

Arjan Mens: “We wilden iets maken dat gehoor geeft aan hoe veel mensen zich voelen en waar je een glimlach van op je gezicht krijgt. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje en moeten elkaar er een beetje doorheen trekken. Onze puzzels zijn puur een tijdelijke oplossing waarmee we je weer 500 stukjes dichter bij het leven brengen waarin je wel wat beters te doen hebt dan puzzelen!” Van elke verkochte puzzel gaat er één euro naar het Rode Kruis.

Tekst Bente van de Wouw