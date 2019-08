In deze nieuwe YouTube-serie gaan we op bezoek bij Flow-illustratoren. Want wie zijn nu eigenlijk de mensen achter al die mooie illustraties? We nemen een kijkje op hun werkplek, horen wat ze inspireert en vragen een aantal tekentips.

In deze aflevering laat Marloes de Vries haar studio zien en vertelt ze over haar werk als illustrator. Daarnaast geeft ze ook een fijne tekenles.

Video en montage Karlijn Prot