Willemijn maakt accessoires van oude, afgedankte stropdassen

Per toeval maakte Willemijn een scrunchie van een oude stropdas uit de kringloop. Dat leidde tot het ontstaan van haar eigen webshop It’s OOAK, waar ze nu allerlei accessoires verkoopt, gemaakt van oude stropdassen.

Wat doe je precies?

‘Ik upcycle tweedehands stropdassen en geef ze een nieuw leven als (haar)accessoires zoals scrunchies, haarbanden, portemonneetjes, make-uptasjes en laptophoezen. Deze verkoop ik in mijn eigen webshop en in diverse (duurzame) kapsalons in Nederland.’

Hoe kwam je op dit idee?

‘Dat is een grappig verhaal. Samen met mijn vriend ging ik in de kringloop op zoek naar stoffen waar ik een prototype voor een haarband van kon maken. Mijn vriend gooide een stropdas in het mandje. Ik grapte nog dat ik daar niets aan had, maar de print was zo mooi, dus namen we hem toch maar mee.

Thuis ging ik aan de slag, onder andere met de stof van die stropdas, maar mijn idee voor de haarband kreeg ik maar niet uitgewerkt. Uit frustratie maakte ik van het stukje stropdas dat nog over was een scrunchie, dan had ik tenminste iets wat nog wel gelukt was. De volgende dag droeg ik hem in mijn haar naar het werk, waar ik megaveel enthousiaste reacties kreeg. Side note; mijn collega’s zijn allemaal mannen.

Ik vroeg vrienden en familie of zij toevallig een of twee stropdassen voor me hadden, zodat ik er nog wat meer kon maken. Toen ontdekte ik dat er echt massa’s stropdassen in kasten en op zolders liggen te verstoffen. Vroeger was die natuurlijk een fashionitem, maar tegenwoordig spot je stropdasdragers haast niet meer in het ‘wild’. Dat was het begin van mijn It’s OOAK avontuur.’

Waar komt de naam It’s OOAK vandaan?

De afkorting It’s OOAK staat voor One Of A Kind. Van alles wat ik maak, bestaat er namelijk maar één. Eén scrunchie, één haarband en één laptophoes. Wanneer je een It’s OOAK-item koopt, weet je zeker dat jij de enige bent op de hele wereld met precies dat item. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind, want iedereen is uniek. Waarom zou je allemaal dezelfde dingen kopen? Ik zie het een beetje als een statement tegen massaproductie.

Een stropdas heeft een beperkte hoeveelheid stof, maar dat maakt het wel mogelijk om zonder stof weg te gooien unieke dingen te maken. Die beperking maakt me creatief. In plaats van een idee te hebben en daarbij materiaal te zoeken, werkt het bij mij andersom. Een materiaal hebben en dan kijken wat je daar allemaal mee kunt, is voor mij écht de kunst en dat zorgt dat ik eindeloos inspiratie heb.’

De voorraad bij je familie begint zo langzamerhand misschien wel op te raken. Hoe kom je aan alle stropdassen?

‘Heel veel stropdassen krijg ik gedoneerd. Mensen hebben er bijvoorbeeld nog een paar van opa die overleden is, of een vader die ze nooit meer draagt. Stropdassen zijn vaak van zijde en relatief prijzig om aan te schaffen, het is niet iets wat mensen snel weggooien. Naast donaties speur ik ook marktplaats af naar grote partijen, daar vind je er ook ontzettend veel.’

Welke verhalen zijn je bijgebleven bij een bestelling?

‘Ik krijg regelmatig aanvragen met eigen stropdassen, zo bijzonder. Zo maakte ik bijvoorbeeld vorig jaar tien scrunchies van stropdassen van een overleden opa, voor alle kleindochters.

Het meest bijzondere verhaal is toch wel een haarband die ik heb gemaakt voor iemand wiens vader overleden was, van de stropdas die hij droeg op haar trouwdag. Op dat soort momenten ben ik echt extra dankbaar dat ik dit mag doen. Het levert ook altijd de mooiste gesprekken op met mensen, ontzettend speciaal.’

Wat zijn je toekomstplannen?

‘Mijn droom is om mijn eigen It’s OOAK-atelier te openen. Hierin wil ik niet alleen mijzelf voorzien van zinvol en leuk werk, maar ook mensen met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk heel veel mensen die net tussen een ‘normale’ baan en een sociale werkplaats in vallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat ze een depressie of chronische ziekte hebben.

Naar mijn mening wordt er op de reguliere arbeidsmarkt vooral gekeken naar wat er wenselijk is vanuit een werkgever, en te weinig naar welke kansen er liggen vanuit een persoon zelf. Denken in mogelijkheden, zelfs vanuit beperkingen, is iets wat écht centraal staat in alles wat ik doe. Dat begint al bij de beperkte hoeveelheid stof van een stropdas, maar dat is ook wel echt de manier waarop ik in het leven staan.

Op dit moment doe ik alles nog naast mijn fulltimebaan bij een innovatiebureau, maar ik heb heel helder voor ogen waar ik naartoe wil en elke bestelling is een stap dichter bij mijn droom.’

Tekst Rachel Vieth Fotografie Willemijn/It’s OOAK