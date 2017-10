De fantasie van Yumi

Een jaar lang maakte de Japanse Yumi Kitagishi dagelijks een illustratie die ze postte op Instagram. Soms met een thema, maar vaak tekende ze ook waar ze die dag zin in had. De 366 tekeningen zijn gebundeld in het boek Little stories of 366 days. Op ons blog vertelt ze meer over haar werk.

Kun je jezelf voorstellen?

“Ik ben een illustrator uit Tokio. Je kunt mijn kunstwerken tegenkomen in exposities en ik illustreer ook voor uitgeverijen en bedrijven. Ik teken vaak karakters, zoals katten, uilen, konijntjes, meisjes met een boblijn of mannen met een snor. Mijn illustraties vertellen verhaaltjes uit mijn fantasiewereld.”

Waar ben je mee bezig?

Mijn eerste boek Little stories of 366 days is net verschenen: een bundeling van de illustraties die ik 366 dagen lang postte op mijn Instagram. Vooraf wist ik niet dat het een boek zou worden, dus dat was een leuke verrassing. Ik ben ook begonnen met het illustreren van nagels en geef workshops nagellakken. Momenteel is mijn werk ook onderdeel van een groepstentoonstelling in Parijs (in Klin d’Oeil).”

Wat houdt een workshop nagellakken in?

“Normaal maak ik illustraties bij mensen op hun nagels, maar bij Klin d’Oeil in Parijs heb ik aan bezoekers uitgelegd hoe het werkt en heb ik de materialen – tubes verf en kwastjes – klaargelegd zodat ze er zelf mee aan de slag konden. Iedereen heeft zelf zijn nagels versierd. Dat was heel leuk.”

Hoe heb je dit geleerd?

“Ik heb het mezelf geleerd. Ik teken op alle lege plekken die ik tegenkom, en op een dag bedacht ik dat het ook wel op mijn nagels kon. Ik ontdekte al snel dat het bijna net zo werkt als normaal illusteren. Ik leer er wel veel van en de details worden steeds mooier.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“Uit foto- en prentenboeken, ik hou vooral van de heldere kleuren die ik erin tegenkom. Sprookjesboeken uit mijn jeugd zijn ook altijd een goede inspiratiebron. Verder hou ik van lekker eten en kletsen met mijn vrienden en familie, en de katten in mijn buurt maken me ook blij.”