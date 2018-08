Dit inspireert mij (4)

Wie is van grote invloed geweest op jouw werk? Flow vraagt aan illustratoren welke ontwerpen of kunstwerken hen blijven inspireren. Sanny van Loon vertelt over haar favoriete inspiratiebron: Alain Grée.

“Vintage kinderboeken, vooral uit de jaren ’50 tot ’70 uit de vorige eeuw, zijn voor mij een grote inspiratiebron. Alain Grée is een van mijn favoriete illustratoren uit die tijd. Ik weet niet meer precies wanneer ik zijn werk (her)ontdekte, het moet ergens tijdens mijn studie Illustratie aan de kunstacademie zijn geweest. Ik kende zijn boeken nog van vroeger, in de jaren ’60 waren ze in Nederland al heel populair, maar ik ben er niet mee opgegroeid. In de periode dat ik studeerde, was ik bezig met het ontwikkelen van mijn eigen stijl en vanaf het moment dat ik Alains werk weer tegenkwam was ik meteen verliefd.”

Een nostalgisch gevoel

“Zijn illustraties zijn grafisch en tegelijk ook charmant en speels. Ik vind het heel mooi hoe hij in educatieve kinderboeken dingen uitlegt in zijn eigen stijl: kleurrijk, gezellig, met leuke karakters en een vleugje fantasie. Hij maakt mooie beelden waarin van alles te zien is én te leren valt voor kinderen en hij creëert een wereldje waarin je zou willen wonen. Daarnaast is zijn werk leuk voor volwassenen omdat het zo’n heerlijk nostalgisch gevoel geeft en het gewoon heel goed in elkaar zit. Ik heb weleens een filmpje gezien waarin je meekijkt met hoe hij werkt: hij schetst een illustratie met potlood, drukt het over op een nieuw vel en kleurt het in met aquarel. Meteen heel strak en met een prachtig kleurenpalet! Ook schreef hij de meeste teksten zelf. Daar heb ik echt bewondering voor.”

Over Alain Grée

“Alain Grée (1936) heeft meer dan 300 boeken in 25 talen gepubliceerd, heeft als journalist gewerkt, zeilde de wereld rond en werkt tegenwoordig nog steeds als grafisch ontwerper. Omdat hij zo gigantisch veel geproduceerd heeft, ontdek ik telkens nieuw werk van hem en blijft het me inspireren. Ik heb dan ook een steeds verder uitdijende collectie boeken van hem in de kast staan waar ik regelmatig in kijk. Het is een grote droom van mij om ooit zelf kinderboeken te gaan schrijven en illustreren. Ik heb al wat ideeën liggen, maar wil hier eerst nog langer op broeden en mijn stijl verder ontwikkelen. To be continued!”