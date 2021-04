Handwerken is weer helemaal terug, en vooral door de moderne varianten van breien, borduren en haken doen we het graag. 4x moderne breipakketten voor beginners.

Onder een dekentje

Niets fijner dan relaxen onder een dekentje dat je zelf gemaakt hebt en dat er ook nog eens mooi uitziet. Op We Are Knitters vind je meerdere breipakketten voor beginners, maar wij vonden deze het mooist. Het pakket bevat alles wat je nodig hebt om te starten met je eerste project, zelfs de breinaalden zijn inbegrepen. En heb je moeite met een bepaalde steek, dan kun je één van hun video’s bekijken waarin het haarfijn wordt uitgelegd.

Vest voor zomeravonden

Vestjes zijn niet alleen bedoeld voor de winter, ze zijn ook fijn voor een koele zomeravond. Hoewel je via Petite Knit niet een complete kit krijgt, kun je die wel zelf samenstellen. Het patroon kun je digitaal downloaden en er wordt aangegeven welke wol er is gebruikt in het voorbeeld. Ook deze patronen zijn geschreven in het Engels.

Een kleurrijke trui

Vind je het niet erg om je patronen in het Engels te lezen, dan is Hip Knit Shop een fijne online plek om aan je moderne breipakketten te komen. Zo vonden wij deze sweater, die je dus met behulp van een kit helemaal zelf kunt maken. De kleuren kun je ook zelf kiezen.

Een zacht kussen

Ook kussens kun je zelf maken (of in ieder geval de hoes). Via Hoooked Yarn vind je verschillende brei- en haakpakketten om mee aan de slag te gaan. En hoewel het motief er best ingewikkeld uitziet, worden de makkelijkste steken gebruikt voor dit patroon.

Het kussen bestellen.

Tekst Bente van de Wouw