5x hobby’s voor thuis

Wat kunnen we doen om onszelf bezig te houden nu we massaal thuiszitten? Voor deze hobby’s hoef je de deur niet uit.

Breien

Om te leren breien heb je niet per se een handige oma of een reeks workshops nodig. Met een beetje geduld (en behulp van wat filmpjes), kun je jezelf makkelijk de basissteken aanleren. Alvast wat tips nodig voor je gaat beginnen? Online editor Bente van de Wouw, zelf breifanaat, geeft je tips. Zo raadt ze aan om niet meteen met een sjaal te beginnen. Het is verleidelijk omdat het relatief makkelijk is, maar het is ook een project dat veel tijd in beslag neemt. Grote kans dat je halverwege geen zin meer hebt en je onafgemaakte project in een hoek gooit. Een muts is een beter beginproject, of een paar sokken.

Tekenen

Tekenen is de ideale hobby voor thuis. Zo kun je aan de slag gaan met potloden, waterverf of met een app op je iPad. Wil je de vaardigheid onder de knie krijgen? Deze YouTube-lessen helpen je verder. Geen zin om zelf iets te tekenen? Trek dan eens je oude kleurboeken uit de kast. Heel ontspannend en nog leuk om te doen ook.

Puzzelen

Op de redactie van Flow hebben we een verslaving: puzzelen. We worden er zo lekker rustig van, stukje voor stukje leggen zonder echt na te hoeven denken. Ook fijn om alleen te doen en je bent er uren zoet mee. Op zolder ligt er vast nog wel een te verstoffen.

Borduren

Werken met naald en draad is niet alleen ontspannend, borduren is ook heel makkelijk om onder de knie te krijgen. Op deze websites vind je alle informatie als je ermee wilt beginnen. Vind je borduren net wat te priegelig? Kijk dan eens naar punch needling, een vorm van borduren die we steeds vaker voorbij zien komen op Instagram.

Schrijven

Schrijven maakt rustig. Of je nu je eigen verhalen bedenkt of iets neerpent in je dagboek. Start een bullet journal of een art journal, schrijf korte verhalen of doe eens gek en tik een roman uit waarvan het idee al jaren in je hoofd zit.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Radu Marcusu/Unsplash.com