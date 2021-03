Handwerken is weer terug, en vooral met de moderne varianten van breien, borduren en haken doen we het weer graag. 5x moderne borduurpakketten voor beginners.

Leer quotes borduren

Bij irisborduurt.nl vind je verschillende borduurpakketten, voor beginners en gevorderden en met de kruissteek of voor vrij borduren. Zo vonden wij dit pakket met de quote ‘we rise by lifting others’. Liever een andere quote? We vonden er ook een met de tekst ‘courage above fear’ en nog een met ‘baby steps still move us forward’ erop. Genoeg keuze dus, en allemaal voor de beginneling.

Vintage plantje

Meteen verliefd werden we op dit vintage borduurpakket van De Huismus. In de kit vind je alles wat je nodig hebt om je eerste borduurwerk te maken. En je krijgt er zelfs een schaar bij die net zo mooi als handig is. Je koopt dit pakket via Etsy en steunt er meteen een lokale ondernemer mee. Fijn!

Kleurrijke kever

Nog een borduurpakket van Nederlandse bodem. Illustrator Marijke Buurlage kwam op het idee voor borduurpakketten toen ze haar moeder bezig zag met het handwerk. Marijke maakt de illustraties, haar moeder maakt er borduurpatronen van. Leuk! Naast het pakket met de kever zijn er ook nog andere pakketten, zoals een met bloemen en weer een ander met cactussen.

Plantjes op de vensterbank

Op de website Hipgemaakt.nl vind je niet alleen borduurpakketten, maar ook pakketten voor bijvoorbeeld punch needling en macramé. Wij vonden dit pakket met huisplanten, maar er zijn er nog veel meer om mee te beginnen.

Gezicht naar de zon

Hoewel Weareknitters.nl vooral bekend staat om de moderne breipakketten, hebben ze tegenwoordig veel meer dan dat. Sinds kort vind je hier ook moderne borduurpakketten met verschillende ontwerpen. Wij werden vooral blij van deze zon. Bijna alle pakketten zijn voor beginners bedoeld.

Tekst Bente van de Wouw