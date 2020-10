Tips om te beginnen met borduren

Borduren beleeft een revival, vooral dankzij crafters die zich erop hebben gestort en er een eigen draai aan geven. Ook eens proberen? Dit zijn een aantal tips van kenners om te beginnen met borduren.

Begin gewoon

“Haal eerst de liefde voor borduren in jezelf naar boven,” zegt Tif Fussell van het blog Dottie Angel. “Je kunt er een studie van maken, alle borduurboeken lezen die je kunt vinden en hopen dat de moed je niet in de schoenen zakt, maar waarom niet meteen gewoon beginnen met borduren? Koop een scherpe borduurnaald, een mooie kleur garen en zoek een oud kussensloop of een stukje vintage stof dat smeekt om een tweede leven.

Zelf gebruik ik graag tafellopers of onderzetters die hun best tijd hebben gehad. Met patch- en borduurwerk verfraai ik ze dan tot muurschilderijtjes. Bedenk een woord waar je gelukkig van wordt, teken de letters op de stof en trek ze over met een basisrijgsteek. Trek de draad niet te strak aan, maar laat hem ook niet te los hangen. Voor je het weet, heb je je eerste crafty goodness in handen en heb je zin in de volgende stap.”

Je hebt geen patroon bij borduren nodig

De Britse Sarah Fordham, die het boek boek X-Stitch maakte, heeft geen geduld voor het uitwerken van enorme patronen. Ze maakt buttons en broches met sierlijke, kleine motiefjes, teksten en diertjes. “Mijn moeder leerde me borduren, maar ik legde het al snel naast me neer. Het duurde te lang voordat ik resultaat zag. Pas tijdens mijn kunststudie pakte ik de draad weer op. Ik zocht een craft om te ontspannen. Met haken en breien had ik geen klik en toen kwam ik toch weer uit bij de kruissteek. Ik dacht: met een simpel, klein ontwerp heb ik geen tijd om verveeld te raken.”

Het hoeft niet perfect te zijn

Alle borduurboeken die kunstenaar Jenny Hart kon vinden, waren dertig tot veertig jaar oud. Daarin gingen de makers ervan uit dat je de basis al kende en stonden heel ouderwetse voorbeeldpatronen. Jenny zag een gat in de markt en startte in 2000 haar bedrijf Sublime Stitching. Een webwinkel met hippe starter kits, patronen en tutorials. Inmiddels heeft ze ook zeven boeken voor beginners en gevorderden gemaakt.

“Mijn belangrijkste tip: wees niet te kritisch, want het hoeft niet perfect te zijn. Borduren doe je in eerste instantie voor jezelf. Als ik bezig ben, wil ik door niemand gestoord worden. Ik zorg dat ik alles bij de hand heb. Het juiste garen, mijn favoriete stof. Mijn kunst wordt uiteindelijk geëxposeerd, maar daar ben ik niet mee bezig als ik de getekende lijnen overtrek met steken. Soms weet ik niet hoe ik verder moet. Dan leg ik het werk weg. Voor een minuut, een uur, dagen, maanden, een jaar. Die vrijheid moet je jezelf ook gunnen.”

Tekst Eva Loesberg Illustratie Emily Isabella