Blij dat ik brei: iedere dag een nieuw haak- of breipatroon

Leuk hoor, dat breien en haken, maar waar vind je nou al die patronen? Jeanet Jaffari-Schroevers van Blij dat ik brei doet het speurwerk voor je en plaatst op haar blog iedere dag een nieuw patroon.

‘Voor onze handwerkwinkel kom ik zoveel ideeën en patronen tegen, die kan ik nooit allemaal zelf uitvoeren,’ schrijft Jeanet op haar blog. En dus plaatst ze vrijwel elke dag een nieuw patroon. Moeilijk en makkelijk, voor jong en oud, voor haken en breien. Hoewel de patronen niet van haarzelf zijn, biedt haar blog genoeg inspiratie om die breipennen er weer bij te pakken.

Het is soms even zoeken omdat sommige patroontjes wat oubollig aandoen, maar als je lang genoeg scrolt vind je vanzelf truien, kussens, sokken, dekens en meer die je zelf ook graag zou willen hebben. Zo vonden we bijvoorbeeld het patroon voor de wanten van Bernie Sanders, die hij droeg tijdens de inauguratie van Joe Biden.

Blij dat ik brei: verschillende patronen

We vonden ook een paar huissokken die je graag aan je voeten hebt en een lucratieve plantenhanger, gemaakt van zo’n wit, open kleedje dat je vaak op de tafel van je grootouders vindt. Ook voor de hakers onder ons is er genoeg te vinden op de website. Zo vond Jeanet patronen voor gurumi’s (gehaakte knuffels) die je in één keer haakt. Geen gedoe dus met het aan elkaar naaien van beentjes, voetjes en armpjes.

Heb je eindelijk je patroon gevonden, maar kun je niet de juiste wol op de kop tikken, dan heeft Jeanet ook nog haar eigen webshop. Ze verkoopt er niet alleen verschillende garens, waarvan ze er een paar met de hand heeft geverfd, maar ook verschillende haak- en breipakketten. Lees je liever je patronen uit een boek, dan vind je ook die in haar shop.

Beginnen met breien? We laten je zien welke steken je zo onder de knie hebt.

We verzamelden zelf ook wat patronen voor breien.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Laura Adai/Unsplash.com