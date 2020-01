Borduren om te ontspannen

Toen Iris ter Haar begin 2017 door een moeilijke periode ging, ontdekte ze het borduren.

“Ik had paniekaanvallen en zou nog maanden op een wachtlijst staan voordat ik hulp kreeg. Daarom zocht ik mijn eigen ‘bezigheidstherapie’ om mijn hoofd even uit te zetten. Borduren was meteen fijn: het gaat langzaam en moet heel precies, ik ga er automatisch rustiger van ademen.”

Ze borduurt het liefst bloemen, maar ook korte peptalks die ze zichzelf geeft. Nadat Iris op Instagram de vraag kreeg of ze haar werk ook verkocht, begon ze een Etsy-shop en later de webshop Irisborduurt.nl. En omdat veel volgers graag zelf aan de slag wilden, verkoopt ze nu ook borduurpakketten en -benodigdheden.

