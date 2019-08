Borduurdagboek

Het is weer eens wat anders, vakantieborduursels in plaats van vakantiefoto’s. Textielkunstenaar Teresa Lim uit Singapore borduurt haar vakantieherinneringen.

Op vakantie in Australië borduurde Teresa Lim, die werkt onder de naam Teeteeheehee, voor het eerst wat ze op dat moment zag. “Ik zat op Cottesloe Beach in Perth te kijken naar de zon die onderging. De kleuren waren zo mooi en ik wilde er een foto van maken, maar de batterij van mijn telefoon was leeg. Wel had ik een borduursetje bij me. Zo kwam ik op het idee om de zonsondergang vast te leggen met naald en draad. In een paar uur borduurde ik ter plekke de scène, als een alternatieve vakantiefoto.”

Nog steeds maakt Teresa tijdens haar vakantie borduursels van mooie momenten of uitzichten. Ze deelt ze onder de titel Sew Wanderlust op haar website. “Ik had vaak het gevoel dat ik iets miste als ik op reis was. Net als iedereen maakte ik veel foto’s. En als mijn camera of telefoon vol zat, wiste ik er een paar. Heel makkelijk. Maar eigenlijk vond ik dat niet fijn, het ging me allemaal wat te snel. Ik wilde mooie momenten diepgaander beleven. Tijdens het borduren van die zonsondergang op Cottesloe Beach werden al mijn zintuigen geprikkeld: ik rook de oceaan, voelde de wind en hoorde de golven breken. Om de details te kunnen borduren, moest ik heel goed kijken. Daardoor vielen me veel meer dingen op dan wanneer ik gewoon even snel een foto had gemaakt.”

“Het borduren is voor mij net als mediteren. Ik ga zitten en ben twee tot vier uur bezig, afhankelijk van hoe moeilijk ik het mezelf maak. Ondertussen denk ik over van alles na en kan ik opladen. Ik word er ook vrolijk van. Het borduren doe ik altijd op de plek zelf. Ik wilde juist graag meer in het moment zijn, dan dan heeft het weinig zin om achteraf een plaatje na te borduren. Ook al is dat misschien comfortabeler en hoeven mijn vrienden dan niet de hele tijd op me te wachten.”

Nieuwsgierig naar meer informatie over Teresa? Kijk eens op haar website en Instagram.

Tekst Annalot Boersma Borduurwerk en Fotografie Teeteeheehee