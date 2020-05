DIY: ramen-restaurant in een glazen pot

Een van onze favoriete DIY-projecten in ons Paper Book for Food Lovers: het ramen-restaurant in een glazen pot. Zo maak je hem.

Een mini-schilderij maar dan in 3D. Leuk voor op de keukenplank of lekker vol in het zicht in de huiskamer. De illustraties zijn gemaakt door Deborah van der Schaaf en met de juiste benodigdheden heb je in de kortste tijd zelf zo’n gezellige pot op de plank staan.

Dit heb je nodig

Schaar

Lijm

Glazen pot

Zo maak je het ramen-restaurant

Zoek eerst een geschikte pot, niet te groot en zeker niet te klein. Je kunt testen of je een goede pot in handen hebt door het achtergrondje uit te knippen. Past-ie goed in de pot? Dan kun je verder met de volgende stap.

Knip alle illustraties uit en vouw daarvan de witte randjes om.

Doe aan de onderkant van ieder wit randje wat lijm en plak ze stuk voor stuk vast op de binnenkant van de deksel. Werk van achter naar voor, dus eerst de achtergrond, dan de grotere objecten en als laatst pas de kleine illustraties die je vooraan wilt hebben.

Blijven de illustraties niet plakken? Probeer dan eens secondelijm of knip uit een leeg A4-blaadje een cirkel die je in de deksel kunt leggen.

Draai nu de glazen pot erop.

Klaar!

*Deze DIY komt uit ons nieuwste Paper Book for Food Lovers.

Illustraties Deborah van der Schaaf