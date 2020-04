DIY: zo maak je patronen op je taart

Heb je het Paper Book for Food Lovers al gezien? In deze speciale editie van het Book for Paper Lovers vind je patronen die je kunt gebruiken voor het versieren van bijvoorbeeld een taart. Zo doe je het.

Eigenlijk spreekt het voor zich. In het boek vind je twee verschillende patronen om uit te scheuren of te knippen: een met sterren en een met boomblaadjes.

Kies het patroon dat je op je taart wilt hebben en scheur het uit. Wij gaan voor de sterretjes. Druk de sterretjes uit het sjabloon. Deze sterretjes heb je niet meer nodig, maar je kunt ze altijd voor een ander project gebruiken. Gooi ze dus niet weg. Leg het sjabloon over het object dat je wilt versieren. Strooi hierover datgene waarmee je de sterretjes tevoorschijn wil laten komen, poedersuiker, bijvoorbeeld. Dit kun je met de hand doen, maar je kunt ook gebruikmaken van een zeef. Haal het sjabloon weg. Klaar!

*Je vindt deze patronen in ons Paper Book for Food Lovers.

Fotografie Floor van Koert