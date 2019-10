Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: een katten- of hondenmand haken.

Dit heb je nodig*

Bungee XL

Haaknaald 40 mm

Naald voor naaien *Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

Klein: ± 38 cm in diameter, 20 cm hoog.

Groot: ± 50 cm in diameter, 20 cm hoog.

Afkortingen

Mr: Magische ring

L: Losse

S: Steek

V: Vaste

Ia: Insteek achter

Hstk: Half stokje

Hv: Halve vaste

Patroon

Bodem:

Maak een mr en haak 6v in de ring. Eindig met 1hv. (6) Haak 1l. Haak 2v in elke s, de ronde rond. Eindig met 1 hv. (12) Haak 1l. Haak 1v, 2v in de volgende s. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 hv. (18) Bij een

klein mandje is de bodem nu af. Haak 1l. Haak 1v in de volgende 2x, 2v in de s erop. Herhaal, de ronde rond. Eindig met 1 hv. (24) De bodem van de grote mand is nu af. Zijkanten:

Haak 1l. Draai nu je werk zodat je aan de ‘buitenkant’ haakt, in de andere richting. Haak hstkia (dus hstk in de buitenste lus), de ronde rond. Eindig met 1hv (18/24). Je hebt nu een rand gemaakt rond de bodem, en de zijkanten zullen omhoog gaan staan. Haak 1l. Haak v in de volgende 13/19s, eindig met 1hv in de volgende s. Knip en bevestig de eindjes. Dit doe je door een deel van de vulling uit het einde te verwijderen, de stof die dan loszit aan het einde tot een knoopje te binden, het overschot aan stof weg te knippen en de draad tussen de steken te vouwen, zodat deze onzichtbaar vast blijft zitten. Uitleg voor het samenzetten van twee bollen wol en een fotostappenplan vind je hier. De basis van haken nog niet onder de knie? We laten je in dit blogje zes steken zien.

