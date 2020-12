Een kraanvogel vouwen: zo doe je dat

In onze special Your Flow Keep Calm Daily Craftbook vind je 365 teken-, fotografie- en invulopdrachten om uit te voeren. Een daarvan is een kraanvogel vouwen met papier. Hieronder vind je uitleg hoe je dat doet.

Wat je met zo’n papieren kraanvogel doet? Zet hem op je bureau, hang hem in de kerstboom met een touwtje eraan of geef het cadeau aan iemand. Maar eigenlijk gaat het bij een kraanvogel vouwen niet meteen om het resultaat, het vouwen zelf is vooral heel ontspannend. Hoekje voor hoekje iets creëren laat je voor even helemaal in het nu zijn, waardoor je weinig ruimte overhoudt voor bijvoorbeeld piekeren, je boodschappenlijstje bedenken of je afvragen wat er ook alweer allemaal nog moet. Zin om aan de slag te gaan? Hieronder vind je zowel in het Nederlands als in het Engels de instructies voor het vouwen van de kraanvogel.

Meer origami vouwen? Er zijn meerdere boeken over het onderwerp te vinden.

Illustraties Deborah van der Schaaf Fotografie Carolina Garcia Tavizon/Unsplash.com (openingsbeeld)