Een papieren ster vouwen in 10 stappen

In elke editie van Book for Paper Lovers vind je ruim 300 pagina’s aan paper goodies. Een paar edities terug liet illustrator Rachel Hazell zich inspireren en maakte zij een kerstster van papier. In deze tutorial legt ze je uit hoe je een papieren ster kunt vouwen.

Dit heb je nodig om een papieren ster te vouwen:

lijm

schaar of mesje

liniaal

vouwbeen

papier met een kleur/patroontje (uit het Book for Paper Lovers)

perforator

lintje of touwtje

En zo doe je het:

Kies je favoriete vellen papier en knip of snijd er vierkantjes uit. Probeer dit heel precies te doen. Per ster heb je vijf vierkantjes nodig.

Vouw ieder vierkant zodat je twee helften hebt. Vouw het weer open en doe het opnieuw. Uiteindelijk heb je vier vlakken. Het is belangrijk dat deze vouwen aan dezelfde kant zitten, zoals in het voorbeeld. Doe dit bij alle vierkantjes.

Maak vervolgens een diagonale vouw in ieder vierkantje. Deze vouw moet aan de andere kant zitten van de vouwen die je eerder gedaan hebt, zoals hieronder is afgebeeld.

Vierkantjes

Hieronder zie je dat de diagonale vouw tegenovergesteld is aan de andere vouwen in het vierkantje. De vierkantjes horen eruit te zien als op de afbeelding hieronder. Afhankelijk van hoe je de vierkantjes vouwt, heb je verschillende ‘vormpjes’. De rode vierkantjes op de foto noem je valley folds, het roze vierkantje noem je een diagonal mountain fold.

Pak de vierkantjes met de valley folds, plaats de wijsvingers van iedere hand op de diagonale lijn en trek de twee helften naar elkaar toe, zoals op onderstaande foto.

Hieronder zie je het resultaat. Deze vouw noem je de frog fold.

Vouw al je vierkantjes in deze frog folds. Hieronder zie je er drie.

De vinger op de foto wijst aan waar de lijm moet komen. Lijm dit oppervlak bij de randjes.

Plaats een ander gevouwen vierkantje voorzichtig op het gelijmde oppervlak. Zorg ervoor dat het middelste punt, de plek waar de vouwen samenkomen, in dezelfde richting wijst, zoals hieronder.

En zo ziet het er van de andere kant uit.

Plak twee andere vouwvormpjes op de vierkantjes die al gelijmd zijn, zodat je uiteindelijk vier vierkantjes bij elkaar hebt. Hieronder zie je hoe het eruit hoort te zien.

Je kunt er natuurlijk nog een vijfde aan plakken. Dat is extra starry. Een tip is om het laatste vierkantje niet aan het eerste te lijmen. Op die manier kun je de kerstster nog opvouwen als je hem niet meer wilt gebruiken. Meer dan vijf vierkantjes maakt de ster wat te zwaar.

Maak op dezelfde manier andere sterren met andere kleuren en patronen.

Gebruik een perforator om een gat te maken in het eerste en laatste vierkantje, en haal er een touwtje of lintje doorheen. Nu ben je klaar met het vouwen van je ster.

Dit kun je ermee doen:

Maak een hele rits kerststerren en hang ze bij elkaar.

Schrijf iets op de pagina’s.

Vouw ze op en stuur ze naar een bijzonder persoon.

Meer lezen?