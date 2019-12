Een plaid breien

Het klinkt zo gezellig: het geluid van tikkende breinaalden. Zeker nu, in deze koudere maanden, krijgen we zin om iets te gaan maken. Samen met Hobbii.nl delen we een aantal breipatronen. Deze keer voor: een plaid.

Dit heb je nodig: Bungee

Naald om mee te naaien *Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl. Formaat

Ca. 135 x 105 cm Afkortingen

L: Losse

M: Steek Patroon De plaid is al vingerhakend/armbreiend gemaakt. Zet 21 l op. In elke l haal je nu 1 steek/lus op. (21) Brei recht, de rest van de rij. Herhaal rij 3 totdat je in totaal 35-36 rijen hebt, of tot je de gewenste lengte hebt bereikt. Zorg dat je genoeg garen overhoudt om de steken af te sluiten. Je sluit dan alle steken af. Bekijk voor een uitgebreide uitleg het fotostappenplan.