Een vloerkleed haken doe je zo

Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: een vloerkleed haken.

Vloerkleed haken: dit heb je nodig*

Luxus Macaroni

Haaknaald nr. 15

Haaknaald nr. 12

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat van je vloerkleed

Ca 93 x 60 cm. Je kunt het patroon delen door een even aantal steken.

Afkortingen

We hebben deze afkortingen gemaakt om het overzichtelijk te maken als je bezig bent met het haken van je vloerkleed:

L: Losse

S: Steek

V: Vaste

Hstk: Half stokje

Patroon

Gebruik haaknaald nr. 15 voor het opzetten van je lossen. Daarmee voorkom je dat de mat gaat buigen doordat je eerste rij te strak is gehaakt. Haak daarna met naald nr. 12. Begin met het opzetten van 30l.

In de 4e l vanaf de haaknaald haak je 1hstk, 1l, 1 hstk. ‘Sla 1 l over, en haak 1 hstk, 1 l, 1 hstk in de volgende s’. Herhaal de rij ‘-‘, totdat je nog 2l over hebt. Sla 1l over en haak 1hstk in de laatste s. Haak 2l en draai. ‘Haak 1hstk, 1l, 1hstk in de l-tussenruimte van de vorige rij.’ Herhaal ‘-‘, de rij uit. In de laatste s haak je 1hstk. Herhaal rij 2 in totaal 41 keer.

Macaroni vloerkleed

In dit bijgevoegde fotostappenplan vind je een overzichtelijke uitleg over het maken van kleurovergangen in je vloerkleed.