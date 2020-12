Elke week een stilleven tekenen met @stillherestilllife

Een tip voor tekenliefhebbers: op het Instagram-account Still Here Still Life vind je elke week een stilleven om na te tekenen of schilderen.

De bedenkers en illustratoren achter het account, Tess Smith-Roberts en Zena Kay, delen iedere week een nieuwe foto van een stilleven. In de loop van die week delen ze illustraties die daaruit komen, wat laat zien dat je met zo’n opdracht echt alle kanten op kunt: je ziet er schilderijen tot digitale illustraties gemaakt op een iPad.

Ook als je niet zo van zelf tekenen houdt is het account een leuke om te volgen, om plaatjes te kijken en al die verschillende illustratiestijlen te zien – en zo weer nieuwe tekenaars en creatieven te ontdekken.

Er komt van alles langs: van chique eettafels met borden vol meloen en kaas tot een schaal met citroenen of een vaas met bloemen. Zelf een typisch English breakfast (met gebakken eieren, spek en worst) wordt op deze manier aangenaam om naar te kijken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STILL HERE (@stillherestilllife)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STILL HERE (@stillherestilllife)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STILL HERE (@stillherestilllife)

Community

Iemand die regelmatig meedoet is illustratiestudent Anna Boulogne. “Ik begon tijdens de eerste lockdown aan Still Here Still Life, en doe sinsdien bijna elke week mee. Hun prompts verrassen me elke week en duwen me uit mijn comfortzone. Ik zie ook echt vordering in mijn werk als ik kijk naar mijn eerste stilllevens en degenen die ik nu maak. Het account zorgt ervoor dat ik elke week iets teken waardoor ik steeds meer leer en tot rust kom!

Ik vind het ook fijn dat ik even niet hoef na te denken over wat ik zou tekenen, maar gewoon de foto volg. Ik doe vaak drawing dates waarbij ik bel met een goede vriendin en we samen tekenen terwijl we praten over de week. Door Still Here heb ik ook tal van nieuwe illustratoren gevonden die elke week meedoen, het is echt een community.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Anna Boulogne (@annaboulog)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Anna Boulogne (@annaboulog)

Teken (of kijk) mee via het Instagram-account @stillherestilllife.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Victoria Jane Illustratie Anna Boulogne