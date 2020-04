Gratis breipatronen: hier vind je ze

In een tijd als deze kan het prettig te zijn om wat afleiding te hebben. Breien is rustgevend én het is makkelijk te leren. We verzamelden deze gratis breipatronen voor je.

Een muts breien

Op Weareknitters.nl vind je verschillende gratis breipatronen, waaronder deze muts in samenwerking met @knitsbycari. Het enige wat je nodig hebt is een bol wol, rondbreinaalden van 5 mm en een stopnaald om je werk af te maken. Het patroon is in het Engels.

Je vindt het patroon hier.

Discosokken

Of laat de glitter weg en maak er normale sokken van. Ben je al een beetje ervaren in het breien, dan kan dit een leuk project zijn. Je hebt er sokkennaalden (met dubbele punt) voor nodig met een dikte van 2,5 mm en maar één bol wol. Het patroon is in het Engels.

Je vindt het patroon hier.

Grote sjaal

Als je hem voor de volgende winter af wilt hebben is er nog genoeg tijd. Deze sjaal van Wolplein.nl is lekker groot en door de verschillende kleuren vooral heel vrolijk. Je hebt er 6 bollen wol voor nodig en breinaalden met een dikte van 6,5 mm. Het patroon is in het Nederlands.

Je vindt het patroon hier.

Meer tips

Wil je graag leren breien? We leggen de basis uit.

Via deze drie websites kun je de techniek leren aan de hand van duidelijke filmpjes.

Liever een kleed of deken breien? Hier vind je een gratis patroon.

Fotografie We Are Knitters