Herinneringen bewaren in een travel journal

Vakantieverhalen opschrijven in een boekje zodat je er later nog eens doorheen kunt bladeren. Wij zijn fan van de travel journal.

En om het te vullen, hoef je echt niet drie weken de jungle in of met een busje van plek naar plek te reizen. Ook als je deze vakantie thuisblijft kun je een travel journal bijhouden. Schrijf er de kleine dingen in die je dag speciaal maken. Die ene duik in de zee of dat zelfgebakken croissantje. Pen de herinneringen aan uitstapjes neer die je deze zomer hebt gemaakt, of dat nou een wandeling in de buurt was bij zonsondergang of een fietstocht een stukje verder weg.

Nog leuker wordt je boekje door er tastbare herinneringen aan toe te voegen: een kleurrijk papiertje van het snoepje dat je at, of een van de schelpen die je vond op het strand. Zo kun je je travel journal nog meer gebruiken:

Zomerse recepten

Schrijf er de recepten in die je deze zomer vooral gemaakt hebt. Heb je behoefte aan een vakantiegevoel, dan hoef je alleen maar je schriftje te openen om een van die recepten opnieuw te maken. Vergeet de geuren niet

De zomer ruikt naar zonnebrand, sinaasappelsap en barbecue. Of juist naar het zout van de zee en vers gemaaid gras. Onthoud welke geuren je deze zomer extra vaak geroken hebt en schrijf ze op, zodat je herinneringen nog levendiger blijven. Nog meer lijstjes

Je kunt je boekje zo gedetailleerd maken als je zelf wilt. Zo kun je ook opschrijven welke films je hebt gekeken, naar welke muziek je graag luisterde en welke boeken je van kaft tot kaft gelezen hebt. Schrijf er je favoriete smaak schepijs in of som de inzichten op die de maanden juli en augustus je hebben gegeven. Zo zijn er nog veel meer lijstjes denkbaar om je travel journal extra bijzonder te maken.

*Nog geen travel journal in huis? In de Flow Vakantiebox vind zo’n schriftje.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Floor van Koert