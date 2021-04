Het versturen van snailmail: wat is het en hoe doe je het?

Kaartjes sturen, wij zijn er dol op. Misschien had je vroeger ook een penvriend(in) naar wie je van alles stuurde. Met snailmail ga je nog een stap verder en verzend je de ander een cadeautje per post.

Bij snailmail stuur je iemand ‘langzame post’. Een echte brief die op de deurmat valt, versierd met allerlei extra’s of met een klein cadeautje erbij.

Het maken ervan is – vinden wij – een fijne bezigheid, omdat je helemaal los kunt gaan met washi-tape, stickers of pennen en kleurpotloden.

Verschillende vormen en thema’s

Eline stuurt sinds april 2020 snailmail en deelt inspiratie op @creative_snailmail. “Ik het vind het superleuk om voor een swap of order snailmail op te sturen. Ik kan al m’n creativiteit erin stoppen. Ik probeer vaak verschillende vormen en thema’s uit. Via dm’s via Instagram krijg ik soms berichtjes dat mensen met mij willen ruilen van kaartjes, dan wisselen we adressen uit en kunnen we aan de slag.”

Connectie

Ingrid van Studio Snailmail begon in 2013 met het versturen van post. “Hoewel snailmail zich met name afspeelt op papier, begint een briefcontact meestal online. Schrijven kan met iedereen, in binnen- en buitenland, en in vele vormen. Toen ik begon kwam het net overwaaien uit Amerika: als creatieve trend.

De laatste jaren zijn er tal van mogelijkheden bijgekomen. De brief staat lang niet altijd meer centraal. Op Instagram vind je een actieve community van Nederlandse en Belgische snailmailers. De hashtag #echtepostiszoveelleuker geeft een divers overzicht van de mogelijkheden en verschillende stijlen.

Snailmail staat voor mij voor connectie. Even binnenkijken bij iemand die je anders misschien wel zo voorbij was gelopen. Een briefwisseling kan al snel uitgroeien tot een hechte vriendschap. Ik denk dat ik op papier openhartiger ben dan wanneer je tegenover me zit. Dat maakt het misschien ook wel heel geschikt om juist met mensen te doen die je al kent, of die misschien iets verder weg wonen.”

Meer snailmail in coronatijd

Ingrid: “Ik merk dat er de afgelopen maanden veel nieuwe snailmailers bijgekomen zijn, door corona. Juist omdat het in deze tijden lastiger is om contact te leggen, is de behoefte aan analoge post groter geworden. Bijzonder om te zien dat iets wat eigenlijk aan het uitsterven was juist in deze unieke tijd weer aantrekt.

Ik heb de vrouwen met wie ik schrijf nooit ontmoet, terwijl ik met enkelen dus al ruim zeven jaar schrijf. Juist het schrijven naar een min of meer onbekende kan een veilige basis zijn om heel eerlijk te zijn over hoe je je voelt en wat er speelt in je leven. Je kunt gelijkgestemden ontmoeten of krijgt juist een kijkje in het leven van iemand wiens leven compleet het tegenovergestelde is van dat van jou. Met de huidige coronamaatregelen heeft dat nog meer waarde gekregen. Snailmail vergroot absoluut mijn wereld.”

Meer lezen?

Op zoek naar iemand om een snailmail naar toe te sturen? Kijk dan op de website van snailmail.

Nog meer voorbeelden en ideeën vind je op de website van Studio Snailmail.

Ook fijn om te versturen via de post: kakkerlakjes.

Hier vind je de Instgram-pagina van Eline en Ingrid.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome