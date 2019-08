In onze nieuwe special Your Keep Calm Daily Craftbook vind je 365 teken-, fotografie- en invulopdrachten om uit te voeren. Een daarvan is het maken van je eigen stempel. In een filmpje laten we je zien hoe je dat doet.

We zouden het leuk vinden als je je creatie deelt op social media met de hashtag #myflowcraftbook.

Meer opdrachten vind je in onze special Your Keep Calm Daily Craftbook.

Video Hanneke Velten