Kleding opvouwen zoals Marie Kondo dat doet

Ligt er zo veel kleding in je kast dat je niet meer kunt zien wat je allemaal hebt? Opruimgoeroe Marie Kondo heeft er een oplossing voor: de KonMari-vouwmethode.

Het idee is dat je alle kledingstukken zo klein mogelijk oprolt en rechtop naast elkaar in de je kast of lade legt. Deze manier van Marie Kondo heeft drie voordelen. Ten eerste zie je makkelijker wat je hebt, omdat alles rechtop staat en niet op elkaar ligt. Daarnaast nemen de rolletjes minder ruimte in dan de bekende stapels. En als laatste kreukt je kleding minder als je het oprolt.

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar veel mensen zweren erbij. Je moet de methode wel even onder de knie krijgen. We leggen een aantal manieren uit waarmee je sokken, ondergoed, shirts, trui en broeken rechtop kunnen staan.

Sokken vouwen

Leg de sokken plat neer als paar, de ene sok op de andere. Vouw vanaf de tenen naar binnen, laat bij de bovenkant een centimeter over. Vouw de onderkant naar het midden. Vouw nog een keer door de helft.

Ondergoed vouwen

Leg de onderbroek plat voor je neer. Vouw dubbel in de lengte: de onderkant naar de bovenkant. Vouw de zijkant naar het midden. Vouw nog een keer dubbel in de lengte.

Shirts vouwen

Leg het shirt plat voor je neer. Vouw de rechterkant van het shirt naar het midden. Vouw de helft van de mouw om. Doe hetzelfde met de linkerkant. Vouw het shirt dubbel, laat een centimeter ruimte over aan de bovenkant. Vouw dubbel. Vouw nog een keer dubbel.

Truien vouwen

Leg de trui voor je neer met de mouwen wijd. Vouw de rechterkant van de trui naar het midden met de mouw nog steeds in de lengte uitgespreid. Vouw de mouw terug en iets naar beneden zodat er een driehoek ontstaat. Doe hetzelfde met de linkerkant. Blijf de trui dan omvouwen tot er een rolletje ontstaat.

Broeken vouwen

Leg de broek plat voor je neer. Vouw dubbel, de ene pijp over de andere. Vouw het kruis naar binnen. Vouw de broek dubbel, laat een centimeter ruimte over aan de bovenkant. Blijf naar binnen vouwen tot er een rolletje ontstaat.

Fotografie Dan Gold/Unsplash.com