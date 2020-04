De thuissituatie is voor iedereen weer anders. Mocht je wat tijd overhebben, dan kan het fijn zijn om een nieuw recept uit te proberen. Deze kookvideo’s voor thuis helpen je verder.

Vegan shakshuka

Een plantaardige shakshuka, gemaakt door Living the Green Life. In plaats van eieren worden toefjes plantaardige room gebruikt en er zitten ook portobello’s in. Het complete recept vind je hier. De video hieronder.

Griekse Soutzoukakia

Griekse wat? Soutzoukakia is een maaltijd met (soms langwerpige) gekruide gehaktballetjes in tomatensaus. Het leuke aan deze video is dat je niet alleen een nieuw recept leert maken, maar dat je ook wat meer leert over de Griekse eetgewoontes. De video is gemaakt door Oh My Foodness. Het volledige recept vind je hier, de video hieronder.

Zelf dumplings maken

Helemaal from scratch, jawel. Chickslovefood laat je zien hoe je het deeg maakt en hoe je de dumplings vervolgens vult, met in totaal maar 6 ingrediënten. Het volledige recept vind je hier, de video hieronder.

We verzamelden ook drie bakvideo’s voor thuis.

Fotografie Living the Green Life