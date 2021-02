Leren haken voor linkshandigen: tips

Eerder deelden we drie sites met filmpjes om te leren haken. Ze zijn vooral goed te volgen als je met rechts haakt. Leren haken voor linkshandigen is soms nog best lastig. We gingen op zoek naar wat handige video’s.

Het YouTube-kanaal van Katy Gubbels

In haar serie filmpjes haken voor linkshandigen laat Kathy Gubbels zien hoe je met links kunt leren haken. Ze doet voor hoe je een opzetlus maakt, bijvoorbeeld. Of lossen en vasten. Haar video’s zijn in het Nederlands.

De filmpjes van Knit and Crochet Ever After

Op het kanaal van Knit and Crochet Ever After staan Engelstalige filmpjes waarmee je alle steken voor beginners leert, maar dan met links.

Heb je de steken eenmaal onder de knie, dan vind je het misschien leuk om een granny square te gaan haken.

Wil je meer lezen over creatief bezig zijn en leuke DIY-projecten? We schreven verschillende blogs met DIY-projecten.

De filmpjes van Wolplein

Er is gedacht aan linkshandigen op de website van Wolplein. Bijna iedere steek leggen ze uit in korte video’s, die ook nog eens in het Nederlands zijn. Zo laten ze je zien hoe je de de opzetlus en de losse haakt, hoe je halve vasten, vasten en stokjes haakt en ze laten zelfs zien hoe je de magische ring haakt met links en hoe je meerdert en mindert met de linkerhand.

Fotografie ©Kelly Sikkema/Unsplash.com