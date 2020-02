Macramé: zo krijg je het onder de knie

De handwerktechniek macramé, waarbij je patronen maakt door knopen in touw te leggen, is makkelijk te leren en ook nog eens ontspannend om te doen. Hoe start je?

Volg een cursus

In heel Nederland vind je verschillende cursussen om de techniek te leren. Van eenmalige workshops tot een zesweekse training. Zo kun je je eigen plantenhanger maken van touw of leer je hoe je je eigen muurdecoratie maakt. Wij vonden cursussen in Halsteren, Dongen en Amsterdam, misschien is er ook een bij jou in de buurt?

Kijk tutorials

Er zijn genoeg filmpjes op YouTube te vinden waarmee je jezelf de kunst van het macrameeën aanleert. Zo kwamen we een tutorial voor beginners tegen, waarbij maar één soort knoop wordt gebruikt om het makkelijk te houden. Maar er zijn nog meer macramé DIY’s die niet al te moeilijk zijn. Zowel in het Engels als Nederlands.

Leer het uit een boek

Ook zijn er veel boeken te vinden over de handwerktechniek, daarin wordt vaak stap voor stap uitgelegd hoe je bepaalde knopen legt. Zo kan Macramé: knoop er op los een goed handboek zijn om verschillende technieken te leren en te starten met je eerste projecten. In Macramé: nieuwe stijl vind je 15 patronen om meteen mee te starten. Ervaring is niet nodig.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Timothy Buck