Magische ring haken: zo doe je dat

Een magische ring haken: je gebruikt deze techniek voor gesloten haakprojecten. Wat het precies is, en hoe je ‘m haakt, leggen we uit.

De magische ring is een handige techniek voor gesloten haakprojecten. Denk hierbij aan mutsen en knuffels, bijvoorbeeld. Een magic ring sluit het project mooier af dan het sluiten van een lossenketting doet, en als je de techniek eenmaal onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent. De magische ring haken in 6 stappen:

Maak een lus en zorg ervoor dat het uiteinde van het touw onderop ligt (dit is dus niet het touw dat naar de bol loopt). Maak in deze magische ring een losse door de haaknaald door de lus en de onderste draad te steken (hierna maak je de losse zoals je gewend bent). Nu zit de lus vast. Maak nog een losse. In totaal heb je nu een magische ring plus één losse gemaakt. Haak nu vasten in de ring. Afhankelijk van je project zijn dit er tussen de vier en de zes vasten. Trek nu aan het uiteinde van het draadje om de cirkel kleiner te maken. Je hebt nu een ring met daarin zes vasten. Maak een halve vaste in de eerste losse die je maakte om de ring te sluiten. Je magische ring is nu af en je kunt verder met je project.

*Starten met je eerste project? Probeer dan eens het haken van vierkantjes. Heb je er genoeg gehaakt, dan kun je er een dekentje van maken door ze aan elkaar vast te maken. Je kunt de vierkantjes in allerlei verschillende kleuren haken, of in enkel één kleur.

*De steken nog onder de knie krijgen? We leggen je de zes basissteken uit.

*We laten je ook zien hoe je een hoes voor je bloempot kunt haken.

