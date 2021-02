Met deze DIY-kit bouw je een mini-boomhut tussen je planten

Planten, we houden ervan. Nu we thuiszitten zetten we ons huis er het liefst vol mee. Met dit boomhutje voor aan de stengels van je plant maak je het nog gezelliger.

We waren heel enthousiast bij het zien van deze DIY. En het fijne is: doordat het boomhutje 14 bij 9 centimeter is en ook nog gemaakt van licht materiaal, blijft hij hangen in elke plant. Het is wel belangrijk dat je het niet in een te jonge plant hangt, je hebt namelijk wel een beetje stevige stengels nodig.

Hoe werkt het precies?

Je koopt een boomhut kit via de site van ‘boomhutje’ en kunt thuis meteen aan de slag om hem in elkaar te zetten. Het handige is dat in pakket alle onderdelen zitten die je nodig hebt. Muren, daken, een toren, schoorsteen, touwladder, hekken en zelfs een schommel om het helemaal compleet te maken.

Een paar dingen moet je wel zelf in huis halen. Misschien heb je ze deze spullen al standaard in je keuken of schuur liggen.

Een liniaal

Een nat doekje om restjes houtlijm weg te halen

Een stanleymesje om de onderdelen goed uit de vorm te krijgen

Meer weten?

Op de site van boomhutje vind je meer informatie en daar kun je ook de kit bestellen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Boomhutje