Origami leren vouwen: zo doe je dat

Origami leren vouwen is niet alleen leuk om te doen, maar ook rustgevend. Hoe start je? We geven tips.

Het iedere keer opnieuw en opnieuw vouwen, zorgt voor een bepaalde rust in je hoofd. Even niets anders dan je handen en het papier, en dan ook nog iets moois maken. Om het te leren, hoef je niet meteen een peperdure en tijdrovende cursus te doen, het kan ook gewoon vanuit huis.

Bekijk een video

YouTube staat vol met tutorials in origami leren vouwen. Niet eerst technieken onder de knie krijgen en over verschillende methodes lezen, maar gewoon meteen aan de slag gaan. Zo staan er video’s online waarin je een kraanvogel leert vouwen, hoe je een papieren roos maakt en is er zelfs een instructievideo over het maken van een leeuw van papier, hoewel die vast een stuk moeilijker zal zijn.

Lees een boek

Er zijn tientallen boeken over het onderwerp in zowel Nederlands als Engels. In het boek De kunst van geometrische origami staan 27 mindful projecten. Of probeer Zentangle origami, waarin je niet alleen bezig bent met vouwen, maar ook zelf de patronen tekent. Weet je niet precies wat je zoekt? Ga dan eens op zoek in de bibliotheek om te kijken welke titel het best bij je past.

Bekijk een website over origami

Hoera voor het internet en de eindeloze mogelijkheden. Kun je een beetje Engels, dan kun je de kunst van het vouwen ook onder de knie krijgen via deze website. Iedere techniek staat duidelijk weergegeven, inclusief afbeeldingen, en je vindt ook een blog ter inspiratie. Er is zelfs een uitgebreide lijst met de verschillende soorten (merken) papier, en welke het fijnst zijn voor bijvoorbeeld beginners.

Aan de slag? We maakten een tutorial om een papieren vaas te vouwen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Georgy Rudakov/Unsplash.com