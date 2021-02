Vegan brownies: zo maak je ze zelf

Als vegan mis je ze vast, die brownies. Gelukkig zijn er ook de varianten die je wél kunt eten als veganist. We vonden deze recepten voor vegan brownies.

De beste vegan brownies ooit

Al zegt ze het zelf. Nora van Nora Cooks deed er een weekend over om het ideale recept te vinden. Het kostte haar drie verschillende pogingen én een vriezer vol brownies (er zijn ergere dingen) om tot de juiste batch te komen. Vriendelijk dat ze is, heeft ze exact dat recept met de wereld gedeeld. Of het daadwerkelijk de beste vegan brownies ooit zijn weten we niet, maar de afbeeldingen liegen er niet om. Let wel op: het recept is in het Engels en je zult de manier van wegen naar Nederlandse begrippen moeten vertalen.

Ga naar het recept van Nora Cooks.

Van Nederlandse bodem

Het was nooit haar bedoeling geweest om vegan brownies te maken (ze is van zoet, zoeter, zoetst en minder van dat-kan-groener-en-gezonder), maar waagde zich er uiteindelijk toch aan. Laura van Laura’s Bakery vroeg zich tijdens het bakproces nog af of een brownie zonder ei, melk en boter wel smaakte, maar ze stelt ons na het proeven gerust. Ja, het is net zo lekker.

Ga naar het recept van Laura’s Bakery.

Vraag het de kok

Nog meer vegan brownies, maar dan van kok Jamie Oliver. De ingrediënten zijn ongeveer hetzelfde als in de recepten hierboven, maar Oliver geeft het een twist door er ook pecannoten doorheen te doen. Je kunt er ook andere ingrediënten aan toevoegen, zoals chocolate chips. Vergeet alleen niet dat hier ook melk in zit. Je moet dus wel even opzoek naar een vegan variant.

Ga naar het recept van Jamie Oliver.

Liever bakken mét boter, eieren en melk? We verzamelden ook verschillende recepten voor kaneelbroodjes en bananenbrood.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Nordwood Themes/Unsplash.com