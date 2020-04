Word lid van Flow Paper Lovers

Ken je Flow Paper Lovers al? In deze gesloten Facebookgroep delen we met meer dan 6000 leden dagelijks onze liefde voor papier.

Wij geloven erin dat creatief bezig blijven (als je daar tijd voor hebt) in onzekere tijden kan helpen om wat rust in de dagen te vinden. Bijvoorbeeld met onze kleurplaten, gemaakt door Flow-illustratoren speciaal voor deze tijd. Of door collage’s te maken, een art journal te beginnen of gewoon wat te kliederen. In Flow Paper Lovers kun je je werk delen met anderen, om elkaar zo te inspireren. Deel vooral je enthousiasme voor papier en alles daaromheen (handlettering, tekenen, papercutting, schilderen etc.) en raak met elkaar in gesprek. Daar is de groep voor bedoeld.

Vooral nu is het mooi om te zien hoe de papierliefhebbers elkaar een hart onder de riem steken in de groep. Door kaartjes naar elkaar te sturen, creativiteit aan te moedigen en door bijvoorbeeld foto’s te plaatsen van onze slinger: Let’s Stay Home.