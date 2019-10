YouTube-lessen voor tekenen en schilderen

Onze telefoons en computers slokken vaak veel tijd op, tijd waarin we eigenlijk andere dingen willen doen. Zoals onze kwasten en potloden weer eens uit de kast halen en iets moois maken. Toch hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Het internet kan namelijk ook inspireren om zelf aan de slag te gaan, vooral als je niet zo goed weet waar je moet beginnen. Deze video’s kunnen je daarbij helpen.

Waterverf voor beginners

In deze video komen alle dingen aan bod die handig zijn om te weten wanneer je voor het eerst met waterverf gaat werken. De eigenschappen van waterverf, technieken en handige trucs worden allemaal duidelijk uitgelegd.

Handlettering voor beginners

Nog zoiets leuks dat we stiekem ook heel graag zelf willen kunnen: handlettering. Alleen al om mooie kaartjes, menu’s of posters voor aan de muur te kunnen maken. Deze video vertelt alles wat je moet weten om dat te leren.

Meditative drawing

Dit is een tekentechniek die niet gericht is op het eindresultaat, maar op het ontspannende van het tekenen zelf. In deze video wordt duidelijk uitgelegd hoe je deze techniek toepast en wat het voor je kan doen.

Wil je meer handige tekenlesjes? Deze kun je vinden in Het grote tekenboek.

Fotografie Markus Spiske/Unsplash.com