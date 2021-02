Zelf je haar knippen: zo doe je dat

We mogen misschien niet meer naar de kapper, maar we kunnen het altijd nog zelf proberen, gewoon thuis. Best wel spannend, zelf haar knippen, maar met deze tips wordt het makkelijker.

Het ene kapsel is makkelijker bij te knippen dan het andere, dat staat voorop. Heb je middellang tot lang haar en is het vooral stijl of golvend? Dan is bijknippen makkelijk. Heb je kort haar of krullend haar? Dan wordt het wat lastiger. Bij kort haar valt een knipfout sneller op en bij krullend haar is het lastiger om recht te knippen.

Overweeg in dit geval of je toch niet wat langer kan wachten zodat het bij de kapper gedaan kan worden. Is het antwoord nee? Dan vind je op deze website tips voor het knippen van krullend én kort haar. Hieronder leggen we je uit hoe je stijl, halflang tot lang haar bijknipt.

Dit heb je nodig

Kappersschaar (een keukenschaar is minder geschikt, omdat de scharen te bot zijn)

Kam of borstel

Elastiekjes

Zelf je haar knippen doe je zo

Start met het natmaken van je haar door het te wassen. Je haar nat knippen is een stuk makkelijker, omdat je eerder recht knipt dan bij droog haar. Borstel je haar totdat alle klitten eruit zijn. Maak een middenscheiding en haal beide kanten van je haar over je schouders naar voren. Maak er met twee elastiekjes twee staarten van. Zoek de gespleten puntjes van je haar. Dit zijn de uiteindes van je haar die er dof of pluizig uitzien of letterlijk gespleten zijn. Knip je haar een paar millimeter hoger af dan je gespleten puntjes door lok voor lok tussen wijs- en middelvinger te nemen. Zorg ervoor dat het haar niet gedraaid maar recht is, en knip het lok voor lok in een rechte lijn af. Haal de elastiekjes uit je haar en breng het bij elkaar om te kijken of het naar wens is. Knip zonodig nog hier en daar bij en laat iemand anders controleren op eventuele knipfoutjes.

We geven je ook tips om thuiswerken makkelijker te maken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Tamara Bellis/Unsplash.com Bron: Etos, WikiHow