Zo laat je perfectie los bij DIY

Als we iets creëren, willen we al snel dat het perfect is. Terwijl het veel leuker is om het onvolmaakte te omarmen, ook bij je eigen werk. Hoe doe je dat, die perfectie loslaten? 3 inzichten.

Een goede oefening

Zelf iets produceren, zoals tekenen, een collage of een foto maken, is een goede oefening om wat minder perfectionistisch te worden. In Perzische tapijten en kimono’s, gemaakt door mensen die het ambacht volledig beheersen, móeten zelfs foutjes zitten. Omdat er binnen die traditie maar één iemand is die geen fouten maakt, en dat is God, of welke naam je eraan wilt geven. Mild zijn voor jezelf is dus ook bij DIY een eigenschap die van pas komt: wat maakt dat kleine gaatje of die gescheurde pagina nou uit? Gewoon doen

Een goede gedachte om te onthouden: het gaat niet om het eindresultaat, maar om het doen. Waarom ‘moet’ je als volwassene ineens iets heel moois maken, dat aan een (door jezelf opgestelde) lijst van eisen voldoen? Waarom niet, net als in je kindertijd, plakken, knippen en tekenen zonder dat het per se iets moet voorstellen? Kortom, laat je verwachtingen over het eindresultaat liever los. Negeer je kritische stem

De Britse mindfulnessdeskundige Danny Penman schreef het boek Mindfulness for creativity. Volgens hem zijn negatieve gedachten funest voor je creativiteit. “Als je zelf continu commentaar hebt op alles wat je doet, krijgen vrij stromende creatieve ingevingen geen enkele kans. Je merkt ze niet eens op of wijst ze meteen af: wat een gek idee; dit is niet goed genoeg.” Komt er een contraproductieve gedachte voorbij (‘Mensen vinden m’n ideeën vast raar’), dan kun je deze gedachte vriendelijk negeren. Je wordt niet langer gevangengehouden door hersenspinsels die creatieve ingevingen verstikken. Door uit die belemmerende gedachtespiraal te stappen, neem je weer zelf plaats achter het stuur.

