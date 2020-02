Zo maak je je eigen poetry journal

We kennen allemaal het art journal al, een dagboek en creatieve uitlaatklep in één. Schrijf je er ook gedichten in, dan heb je een poetry journal. Zo maak je er zelf een met behulp van het boek Vind je stem van Noor Unnahar (Muse).

Dit werkboek neemt je mee op een creatieve zoektocht, waarin je leert woorden te verweven tot gedichten die jouw eigen schrijfstijl uitlichten. Er staan praktische schrijfopdrachten in en je wordt aangespoord om collages te maken waarmee je je verhaal visueel kunt versterken. Het boek is opgedeeld in drie delen:

Ontdek je eigen schrijfstijl

Met algemene opdrachten om je creativiteit op gang te brengen. Het ontdekken van dichtvormen en stijlmiddelen

Hier leer je de traditionele dichtvormen kennen en vind je werk van andere inspirerende dichters. Vind je stem

Tijd om je eigen stem te ontdekken in poëzie en kunst.

Starten met dichten?

Kun je niet wachten om te starten met je poetry journal? Schrijver van het boek, Noor Unnahar, geeft je vast wat tips.

Leg lijsten aan van alle interessante woorden die je tegenkomt. Ze kunnen van pas komen als je nieuw werk maakt.

Verzamel beelden die je aanspreken – maak er screenshots van op je telefoon, sla ze op op de desktop van je computer of knip ze uit uit kranten en tijdschriften. Of je kunt op zoek gaan naar een specifieke sfeer of uitstraling op social media voordat je begint aan iets nieuws.

Het geeft niet als je je werk niet in een keer afkrijgt. Geef je gedichten en collages de tijd om te groeien en vorm te krijgen. Keer er steeds naar terug met nieuwe woorden en ideeën. Geef een gedicht of collage niet op omdat het niet opschiet.

Lees veel gedichten – van klassiek tot modern. Meld je aan voor gratis online poëzienieuwsbrieven.

Als je een gedicht mooi vindt, leer het dan van buiten. Mocht de dichter er een geluidsopname van hebben gemaakt, beluister die dan om te begrijpen hoe het klinkt. Merk hoe het is om een gedicht hardop te horen.

Schrijf over alledaagse dingen, gewone voorwerpen, dingen die de meeste mensen niet als poëtisch beschouwen. Maak iets nieuws met een bestaand werk, iets wat je tegenkomt in de natuur of een plek waar je dagelijks komt.

