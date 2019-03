6 tips om groen boodschappen te doen

Kleine veranderingen kunnen al een grote impact hebben. Bio-supermarkt Odin denkt graag mee over duurzaam boodschappen doen, en ze hebben een paar eenvoudige tips die kunnen bijdragen aan een groenere wereld.

Pak de fiets

Je kunt al een verandering maken bij het moment dat je de deur uitstapt, dus ten eerste: spring op je fiets in plaats van in de auto. Je stoot geen CO2 uit en heb ook nog een buitenmomentje.

Ga voor de lokale producten

Waarom tomaten uit verre landen als ze ook geteeld worden in de Hollandse kassen? Het scheelt je tomaten een ritje met het vliegtuig. Meestal zijn de lokale producten seizoensgebonden, en dat smaakt altijd beter.

Neem je eigen tasje mee

De gratis plastic tasjes zijn verleden tijd, dus je eigen tas meenemen bespaart geld én plastic. En de linnen tasjes of boodschappennetjes zien er ook nog eens leuk uit.

Koop grootverpakkingen

Koekjes voor onderweg zijn vaak apart verpakt in plastic in een plastic pak. Niet heel milieuvriendelijk – dat kan anders. Koop in plaats daarvan de grootverpakkingen. Die zorgen namelijk juist voor minder afval. En verpak ze in een katoenen boterhamzakje voor als je er wat mee wilt nemen voor onderweg.

Breng een bezoekje aan de markt

Als je ergens groenten en fruit zónder plastic kunt vinden, is het wel op de markt. Daarnaast zijn de producten vaak ook lokaal, seizoensgebonden én goedkoop, dus een win-win situatie.

Eigen moestuin

Nu de lente eraan zit te komen is het de perfecte tijd van het jaar om lekker buiten aan de slag te zijn. Een moestuin bijhouden is een fijne bezigheid waar je (indien je het goed onderhoudt natuurlijk) veel voor terug krijgt. Biologische salades, groentesoep, worteltjes voor je konijnen – allemaal uit je eigen tuintje.

Illustrator Lieke van der Vorst begon er ook aan. Je kunt de moestuin (en haar huis) in dit filmpje bekijken.

Tekst Karlijn Prot Fotografie Gaelle Marcel/Unsplash.com