Eervolle prijs voor Flow

Wow, wat een verrassing en eer: Flow won de Mercur d’Or/LOF-prijs 2018. Het Flow-team ontving de prijs uit handen van Jan Versteegh in het Amsterdamse DeLaMar Theater tijdens de jaarlijkse Mercur-uitreikingen, dé vakprijzen voor de magazine-mediabranche.

Er werden negen ‘Oscars’ uitgereikt aan personen of magazinemerken die het afgelopen jaar uitzonderlijk hebben gepresteerd. De Mercur d’Or/LOF-prijs is een oeuvreprijs waarmee een persoon of een magazinemerk wordt geëerd vanwege ‘langdurige en opvallende prestaties op de Nederlandse magazinemarkt’. “Als je het hebt over een uitzonderlijke prestatie, die zelfs ver over de Nederlandse grens reikt, heb je het natuurlijk over Flow”, schrijft de jury in haar rapport. “Flow heeft het begrip ‘magazine’ een nieuwe betekenis gegeven. Van een experiment groeide Flow in tien jaar tijd uit tot een internationaal succesvol mediamerk. De copycats zijn inmiddels talrijk, toch lukt het niemand het succes van Flow te evenaren of er zelfs maar bij in de buurt te komen.”

Astrid en Irene, bedenkers en creative directors van Flow, waren met het hele Flow-team naar Amsterdam gekomen en zien de prijs als een kroon op het jaar waarin Flow het 10-jarig bestaan viert. “We vinden het enorm stoer dat we de Mercur d’Or hebben gewonnen. De jury noemt ons onder meer ‘een ambassadeur voor print’ en ‘paradepaardje voor Sanoma’ en die mooie woorden koesteren we. Komende jaren willen we nog meer mensen kennis laten maken met Flow, omdat we zo in onze boodschap geloven dat het leven beter voelt als je vertraagt. Het is fantastisch dat we na de Mercurs Lancering van het jaar (2008) en Magazine van het jaar (2014) nu tot onze grote verrassing deze Mercur d’Or/LOF-prijs mochten ontvangen.” Na de uitreikingen werd er nog uren gefeest op de dansvloer van het DeLaMar.

Andere winnaars dit jaar zijn onder andere Quest (Mercur Magazinemerk), Donald Duck voor blinde kinderen (Mercur Introductie) en Jossine Modderman van LINDAnieuws.nl (Mercur Hoofdredacteur). Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

Benieuwd wat Astrid & Irene zelf leerden van 10 jaar Flow? Lees het hier.

Fotografie portret: Danique van Kesteren