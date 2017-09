Schrijver Emma Lavelle deelt in dit gastblog haar inzichten bij het zoeken naar de balans tussen online- en offlinetijd.

“Als je passie ook je werk is, kan het lastig zijn om af te toe te stoppen met werken. Ik krijg betaald om te schrijven over mijn avonturen, om te scrollen door Instagram, likes uit te delen en soms zelfs om op vakantie gaan. Dat klinkt waarschijnlijk als een ideale baan, maar ik heb ook genoeg lastige taken en kwesties waar ik mee worstel, zoals de administratie doen, ideeën pitchen bij uitgevers die nooit reageren en het gevoel dat je nooit vrij bent. Als je voor jezelf werkt, draait het vooral om de balans zoeken en dat is iets wat ik nog aan het leren ben.

De helft van de week schrijf ik verhalen over mijn nieuwste avonturen en uitstapjes voor diverse websites en droom ik over publiceren in het reismagazine Condé Nast Traveler. Op de andere dagen verzamel ik creatieve input voor een interieur-website. Voor die laatste opdracht ben ik non-stop aangesloten op social media. Tussendoor lukt het me soms om blogs te schrijven. Als je bedenkt dat ik ook nog moet reizen om iets te hebben om over te schrijven, snap je misschien dat vrije tijd niet echt in mijn woordenboek voorkomt.

PIN IT!

Na een aantal discussies met mijn vriend realiseerde ik me dat ik te veel tijd besteed aan mijn werk. Je denkt misschien niet aan hard werken bij het schrijven van blogs, foto’s nemen en alles op Instagram delen (dat deed ik zelf ook niet), maar als al die activiteiten je vrije tijd opslokken, moet er iets veranderen. Zelfs op vakantie kon ik niet echt ontspannen – de Instagram-accounts die ik bijhoud, hebben constant aandacht nodig – en was ik steeds aan het nadenken over wat ik zou gaan schrijven over het betreffende tripje.

Mijn telefoon, laptop, camera en notitieboekje zijn de verbindende schakels voor mijn werk. Ik koester ze, maar soms moet ik ze even in een andere kamer leggen. Uit het zicht en uit mijn hoofd. Mijn telefoon is het moeilijkst om met rust te laten. Als ik schrijf, ligt hij naast me en probeert-ie me te verleiden met alle berichtjes die binnenkomen. Mijn telefoon uitzetten en op een plek buiten mijn bereik leggen, werkt heel effectief.

Om mijn tijd beter in te delen heb ik mijn huis opgedeeld in ‘zones’. Ik werk alleen in onze woonkamer: meestal aan mijn bureau en heel soms liggend op de bank. De slaapkamer is een werkvrije zone en ik mag mijn laptop daarom nooit meenemen naar bed. Het is soms best lastig om die online- en offlinetijd te scheiden als je ook werkt in de ruimte waar je ontspant. Wat mij helpt, is aan het eind van de dag al mijn werkspullen opruimen.

Mijn offline-leven speelt zich vooral buiten af. Wandelen, zwemmen en op ontdekkingstocht gaan, zijn goede manieren om de techniek met rust te laten. Als mijn hoofd overloopt van naar het scherm staren of als ik wat tijd met mijn vriend en de hond wil doorbrengen, ga ik het liefst de natuur in. Ik hou erg van lange wandelingen, zwemmen in riviertjes en nieuwe plekken ontdekken. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik mijn camera altijd meeneem en ook vaak een stemmetje in hoofd hoor dat vraagt of ik toch niet een blogje kan schrijven over dit avontuur…

Wil je meer lezen over Emma? Neem een kijkje op haar website. In Flow 8-2017 (verschijnt op 29 november) kun je ook een interview met haar lezen.